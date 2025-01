Vitória renova com Fatal Model e tem novo recorde em patrocínio

Para celebrar a renovação, o clube e a Fatal Model lançaram um vídeo nas redes sociais com o slogan "O Vitória é para quem acredita", relembrando a trajetória da parceria, que começou na Série C e culminou na classificação para a Copa Sul-Americana deste ano.

"É de grande satisfação anunciar a renovação do contrato de patrocínio com a Fatal Model para mais uma temporada. Esta parceria continuará a impulsionar o clube na temporada de 2025, sendo uma aliada fundamental em um momento tão especial, que inclui a disputa de grandes competições como a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Reafirmamos nosso compromisso de fortalecer a marca do Vitória e proporcionar, junto aos nossos parceiros, uma temporada de grandes conquistas e crescimento para todos", comenta Fábio Mota, presidente do Vitória.

A Fatal Model iniciou sua parceria com o Vitória em fevereiro de 2023, estampando as mangas das camisas de jogos e treinos do Rubro-Negro. A empresa ajudou nas contratações de Giovanni Augusto e Matheusinho, reforços que vieram para a disputa da Série B. Em julho do mesmo ano, a parceria foi ampliada e o patrocínio passou a figurar na barra frontal da camisa, permanecendo até o fim de 2024.

Fora dos gramados, a Fatal Model vem realizando ativações para estreitar o relacionamento com o torcedor. Em 2023, a empresa promoveu o "Caçada Fatal", ação que distribuiu 100 camisas oficiais do clube em pontos turísticos de Salvador. No mesmo ano, ofereceu 90% de desconto na assinatura da plataforma para sócios-torcedores, além de conteúdos exclusivos. Já em 2024, realizou uma ação no estacionamento do Barradão, premiando um torcedor com um carro 0 km.