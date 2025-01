Surfe: Tatiana Weston-Webb anuncia Adriano de Souza como novo treinador

"É um prazer poder trabalhar com a Tati, uma mulher que tem o surf por completo e tem tudo para ser campeã mundial. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto e espero conquistar esse título inédito para o Brasil. Esse é o meu grande objetivo do ano, fazer com que a Tati atinja o seu maior sonho, ser campeã mundial", disse Mineirinho.

O circuito mundial começa nesta segunda-feira (27) e a primeira etapa será em Pipeline, no Havaí, reunindo a elite do esporte nas ondas mais desafiadoras do planeta.