São Paulo vence Guarani com gol de Luciano em 1º jogo do "time ideal"

O São Paulo venceu o Guarani por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O gol da primeira partida do Tricolor em sua casa no ano foi marcado por Luciano, que fez parte do time considerado "ideal" para a nova temporada.

Essa, aliás, foi a primeira vez que a força máxima do São Paulo disputou um jogo oficial. O Tricolor já havia enfrentado o Flamengo, nos EUA, na pré-temporada, com seus principais nomes, porém, na ocasião, Luciano deu lugar a Ferreira no time titular.