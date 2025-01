Santos anuncia contratação por empréstimo de Nicole Marussi junto ao Corinthians

"Espero ajudar muito a equipe, em todos os sentidos. A expectativa é alta, eu vim pra cá pra jogar e bora pra cima que o Santos é o time do amor. Trabalhando firme, o resultado vem em dobro", declarou Marussi", completou Nicole.

Formada nas categorias de base do Alvinegro Praiano, onde ingressou em 2018, com apenas 14 anos, disputou 22 partidas pelo time profissional do Santos e balançou as redes duas vezes. Em seu currículo, a atleta também soma passagens pela Seleção Brasileira.