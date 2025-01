Resultados da NBA: Jaylen Brown e Jayson Tatum brilham e Celtics batem Clippers na prorrogação

Em confronto de times com bons retrospectos na tabela, o Boston Celtics ganhou mais um jogo fora de casa e alcançou a sua 31ª vitória, se isolando na segunda posição da Conferência Leste. Por sua vez, os Clippers perderam seu 19° jogo e caíram para a sexta colocação do Oeste.

Os destaques do jogo foram Jayson Tatum e Jaylen Brown. Em meio a desfalques dos Celtics, a dupla tomou conta do jogo e tirou uma desvantagem de seis pontos. Enquanto Tatum marcou 24 pontos e sete rebotes, Brown contou com 25 pontos e ainda contribuiu com seis assistências.

Os Celtics voltam às quadras nesta sexta-feira, às 00h (de Brasília) e continuam em Los Angeles para enfrentar os Lakers. No mesmo dia, os Clippers recebem o Washington Wizards, às 00h30.

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Na madrugada desta quinta-feira, os Suns atropelaram os Nets por 108 a 84 em Brooklyn. O destaque da partida foi o ala-armador Devin Booker, que marcou 32 pontos. Do lado dos Nets, Keon Johnson anotou 20 pontos.