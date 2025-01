Reinaldo marca, e Mirassol vence o São Bernardo fora de casa pelo Paulista

Nesta quinta-feira, o Mirassol venceu o São Bernardo por 2 a 1, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Reinaldo e João Victor marcaram os gols para os visitantes, e Felipe Azevedo descontou para o time da casa.

Com a vitória, o Mirassol abriu boa vantagem na vice-liderança do Grupo A, liderado pelo Corinthians. A equipe chegou a seis pontos, quatro a mais que a terceira colocada Inter de Limeira. O São Bernardo, por sua vez, amargou sua primeira derrota no Estadual. O time ocupa a segunda posição do Grupo D, com seis unidades, uma a menos que o Palmeiras.

Ambos os times voltam a campo no domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Mirassol recebe a Portuguesa, às 16h (de Brasília), enquanto o São Bernardo visita o Botafogo-SP no mesmo horário.