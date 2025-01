Quinteros fala sobre opção por Tiago Volpi no Grêmio

O Grêmio está em busca de um novo goleiro após a saída do experiente Marchesín para o Boca Juniors, da Argentina. O alvo do clube é Tiago Volpi, que atua no futebol mexicano ? com as cores do Toluca ? e recentemente teve uma passagem pelo São Paulo, conquistando o título paulista de 2021.

Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio, apontou um sentimento de frustração pela saída de Marchesín, que estava em seus planos para 2025. Agora, ele coloca Volpi como a opção mais lógica para manter o nível do antecessor, contando com uma análise criteriosa dos diferentes departamentos do clube.