Perto do Atlético-MG, Júnior Santos se despede do Botafogo: "Espero que minha história não seja apagada"

O atacante Júnior Santos se despediu do Botafogo nesta quinta-feira, através de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. O jogador de 30 anos está próximo de ser anunciado pelo Atlético-MG.

Autor do gol do título inédito da Libertadores, Júnior Santos espera que sua passagem pelo Botafogo não seja apagada com a saída ao Galo. Ele agradeceu à torcida botafoguense e ao clube pelo período.

"Cheguei aqui em meados de 2022 desacreditado. Ninguém me conhecia. Mas com muita vontade e dedicação eu consegui conquistar o coração de todos os botafoguenses. No início de 2024, prometi para vocês que buscaria junto com a equipe um título. Graças a Deus eu pude realizar essa promessa e contribuir para não só um, mas dois títulos importantes para o Botafogo", disse.