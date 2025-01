Pedro Caixinha cita "indisciplina tática" de Soteldo ao justificar substituições contra o Palmeiras

Com camisa do clube gaúcho, Soteldo disputou 41 partidas (32 como titular) e marcou sete gols, além de distribuir quatro assistências. Assim, o atleta foi o quarto melhor artilheiro da equipe e o quarto com mais passes para gols em 2024.

"Equilibrar foi colocar meio-campo a três com mais presença. Não tem a ver com o Lucas (Braga), com nenhum jogador, mas com tomada de decisão do banco para ajudar a equipe. Equilibramos diante do desequilíbrio evidente no meio-campo. Fruto da nossa criatividade, mas também da indisciplina tática", completou o técnico português.

Com o resultado, o Santos se encontra na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro, à frente por critérios de desempate, e visita o São Paulo nesta quinta-feira. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.