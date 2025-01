Paulinho é regularizado no BID, e estreia pelo Palmeiras depende de aval médico

Reforço do Palmeiras para esta temporada, o atacante Paulinho teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira (23). O jogador, portanto, já está liberado para fazer sua estreia pelo time alviverde.

A primeira partida do atleta pela nova equipe, entretanto, deve demorar. Ele ainda se recupera de uma cirurgia na canela direita, realizada ainda no ano passado, e depende do aval médico para retornar aos gramados. A tendência é que ele fique à disposição do técnico Abel Ferreira apenas a partir de abril.

Paulinho foi oficializado pelo Palmeiras no último dia de 2024. O atacante, que estava no Atlético-MG, assinou contrato com o Verdão por cinco anos, até 2029.