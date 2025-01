Paralisado por chuva, jogo entre Noroeste e Botafogo-SP pelo Paulista será retomado nesta sexta-feira

Líder do Grupo C, mesma chave do São Paulo, o Noroeste busca a vitória para chegar a sete pontos e se isolar na ponta. O Botafogo-SP, por sua vez, ainda tenta vencer a primeira no Estadual. O time ocupa a lanterna do Grupo A, com uma unidade, oito a menos que o líder Corinthians.

Veja a nota da FPF na íntegra

A Federação Paulista de Futebol informa que a partida entre Noroeste e Botafogo, válida pela 3ª rodada do Paulistão Sicredi, será retomada nesta sexta-feira (24), às 15h, conforme parágrafo 7 do Artigo 24 do Regulamento Geral das Competições da FPF.

A partida foi paralisada aos 41 minutos em virtude da forte chuva em Bauru, que provocou impossibilidade da continuação da partida nesta quinta-feira.