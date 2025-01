Oscar é eleito craque do jogo em retorno ao Morumbis e valoriza triunfo

Oscar foi eleito o craque da partida na vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Guarani, nesta quinta-feira, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após o jogo, o camisa 8 do Tricolor comentou sobre seu desempenho e a atuação coletiva da equipe.

Oscar voltou a atuar no Morumbis pelo São Paulo após 15 anos. A última vez que o meia havia vestido a camisa tricolor no estádio foi em novembro de 2009, em um triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

"Muito feliz pela vitória e por voltar aqui depois de tanto tempo, poder ajudar a equipe a fazer um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, criamos bastante, mas o Guarani está treinando há mais tempo, jogam um futebol bonito, dificultou bastante para a gente. No segundo tempo o nosso time cansou um pouquinho, mas todos estão de parabéns pela vitória, o Luciano pelo gol. No geral todos jogamos muito bem", disse Oscar à TNT.