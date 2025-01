"O torcedor está no direito dele", afirma Diniz sobre vaias após derrota

"A gente não fez um bom jogo, poderíamos ter jogado melhor. A partir da parada técnica do primeiro tempo, a gente melhorou, porque até a primeira metade do primeiro tempo ficava lá e cá o tempo todo e a gente correndo uns riscos desnecessários. Quando voltamos para o segundo tempo, estava parecido com o final do primeiro, com controle, mas não conseguimos fazer o gol", analisou o técnico.

No Campeonato Mineiro, o Cabuloso tem uma vitória contra o Tombense, quando atuou com um time misto, e a derrota desta quarta. A equipe também disputou a FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos EUA. No campeonato, empatou por 1 a 1 com o São Paulo e por 0 a 0 contra o rival Atlético-MG.

Em 19 partidas comandando a equipe mineira, Diniz tem apenas quatro vitórias, e o resultado ruim diante do Athletic gerou uma reação negativa na torcida e muitos já pedem sua demissão do cargo.

"Se não ganhar, não tem como convencer o torcedor, e o torcedor está no direito dele de vaiar. Temos que ganhar jogos e campeonatos, se não vai ser esse ambiente que tivemos depois do gol", destacou o treinador.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, quando recebe o Betim no Mineirão às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Estadual.