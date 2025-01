Internacional anuncia contratação de Kaique Rocha

Um dia após estrear no Campeonato Gaúcho com um empate diante do Guarany de Bagé, o Internacional confirmou mais um reforço para a temporada 2025. O clube fechou a aquisição de um velho conhecido da torcida: o zagueiro Kaique Rocha.

"O Sport Club Internacional concluiu as negociações para a contratação do zagueiro Kaique Rocha. O atleta chega ao Clube do Povo em transferência definitiva, sem ônus, assinando contrato até dezembro de 2026. Kaique estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Colorado", confirmou o time gaúcho em nota oficial.