Em busca do tetra, Palmeiras atinge 42 jogos de invencibilidade na fase de grupos

As derrotas vieram justamente no encontro de ida das finais de 2022, contra o São Paulo, 2023, diante do Água Santa, e 2024, contra o Santos. Nas três oportunidades, entretanto, o time conseguiu reverter o placar no jogo de volta e conquistou o título.

Classificação e jogos Paulista

Tricampeão consecutivo, o Verdão vai em busca de um tetracampeonato inédito em sua história e na era profissional do futebol paulista. O único a conquistar o torneio quatro vezes seguidas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919, antes da era profissional.

Com o triunfo no clássico, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice-colocado. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão no terceiro e quarto lugar da chave, respectivamente.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Novorizontino, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Arena Barueri a partir das 20h30 (de Brasília).

