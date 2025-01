Corinthians paga salários atrasados de elenco e comissão técnica

Ao longo de 2024, o Timão conseguiu honrar seus compromissos com os jogadores, o que foi inclusive citado pelos atletas na defesa feita a Augusto Melo durante o processo de impeachment.

Com o pagamento em ordem, os jogadores do Corinthians se preparam para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo. Os rivais se enfrentam no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.