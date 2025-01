Corinthians informa lesão em Gustavo Henrique, ausência nos primeiros jogos da temporada

Nesta temporada, o Corinthians já entrou em campo três vezes, alternando as duplas de zaga. O técnico Ramón Díaz tem a disposição os zagueiros André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca, este último foi o autor do segundo gol do clube do Parque São Jorge na vitória desta quarta contra o Água Santa.

Gustavo Henrique chegou ao Corinthians em 2024 e disputou 35 partidas na temporada, tendo marcado dois gols. O zagueiro foi um dos mais utilizados ao longo do ano, e agora brigará por vaga na defesa alvinegra novamente.

Com nove pontos em três jogos, o Corinthians é o líder do Grupo A do Paulistão. O próximo jogo do Timão é o Majestoso contra o São Paulo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.