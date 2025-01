Com Nestor titular, Bahia goleia o Sampaio Corrêa em estreia na Copa do Nordeste

O Bahia goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O duelo marcou a estreia de alguns reforços do Tricolor de Aço, como a do ex-São Paulo Rodrigo Nestor, escalado como titular. Erick, Lucho Rodríguez, Alan James (contra) e Erick Pulga marcaram os gols.

Com a vitória, o Bahia termina a primeira rodada na liderança do Grupo A, com três pontos, mesma pontuação de América-RN, CSA e Náutico. A equipe de Rogério Ceni lidera pelo critério de saldo de gols. O Sampaio Corrêa, por sua vez, é o lanterna da chave.

O Tricolor volta a campo no domingo, novamente na Fonte Nova, contra o Porto Sport Club, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. No mesmo dia, o Sampaio Corrêa encara o Pinheiro pelo Campeonato Maranhense.