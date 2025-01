Cléber dos Santos destaca "grande aprendizado" para jovens do Flamengo

"O momento da expulsão nos empurrou para frente. Já tínhamos criado algumas boas oportunidades. A entrada do Felipe Teresa no lugar do Fabiano foi justamente para termos mais um jogador no setor ofensivo. Precisávamos de um jogador mais próximo do Carlinhos. E trouxemos o Guilherme, que tem uma qualidade muito grande de passe, teve participação dele no gol e nas assistências. Nossa ideia foi ocupar um pouco mais no setor ofensivo para a gente ganhar um volume de jogo maior ali", relatou o técnico.

Originalmente comandante do sub-20 do Flamengo, Cléber também falou sobre sua experiência comandando a equipe profissional do clube e comentou a oportunidade que os atletas das categorias de base tiveram nesse início de temporada no Campeonato Carioca.

"Foi um grande aprendizado tanto para nós da comissão técnica quanto para os atletas para que eles tivessem realmente a ideia do que é representar o Flamengo no profissional. Tivemos bons jogos no Campeonato Carioca. Conseguimos debutar vários atletas, alguns fizeram gols com a camisa do Flamengo pela primeira vez. Isso é de grande valia para a formação de todos esses meninos da categoria sub-20?, afirmou Cléber.

A equipe carioca estava jogando o Estadual com uma equipe mista, com vários jogadores das categorias de base, devido à ida dos atletas principais aos EUA para a disputa da FC Series.

O Flamengo enfrenta neste sábado o Volta Redonda no Estádio Mané Garrincha, às 16h30 pelo Campeonato Carioca. Para essa partida, o elenco principal do Rubro-Negro deve retornar.