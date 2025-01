Caixinha cita posições carentes do Santos e fala sobre demora para anunciar Tiquinho e Barreal

O técnico Pedro Caixinha não escondeu a necessidade do Santos de contratar novos jogadores ainda nesta janela de transferências. Após a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o português apontou as posições que entende ser carentes no elenco.

"No meio-campo temos praticamente três jogadores. E depois precisamos avaliar a posição de 9. Começamos com o Luca de 17 anos, sentiu muito. Ele é muito mais que aquilo. O Wendel também a espera de muito mais, mas não nos deu essa garantia. Temos as posições claras. Extremos, no meio-campo e na parte central do ataque", disse.

Até o momento, o Alvinegro Praiano anunciou quatro peças para 2025. São elas: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy e o meia Thaciano.