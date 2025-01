Atual campeão, Fortaleza estreia na Copa do Nordeste com vitória sobre o Moto Club

O Fortaleza recebeu o Moto Club, nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. No Estádio Presidente Vargas, o time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Martín Lucero e Yago Pikachu, e estreou com vitória na competição.

Com o resultado, o Fortaleza, atual campeão da Copa do Nordeste, soma seus primeiros três pontos e já assume a liderança do grupo A. Por outro lado, o Moto Club é o lanterna da chave.

O Fortaleza volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, no Estádio Horácio Domingos de Sousa. O Moto Club encara o Pinheiro neste domingo, às 16 horas, pela quarta rodada do Campeonato Maranhense, no Estádio Costa Rodrigues.