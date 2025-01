Após derrota para o Palmeiras, Santos inicia preparação para enfrentar o Velo Clube pelo Paulista

O Santos voltou aos treinos nesta quinta-feira. pic.twitter.com/alJvo8dZsk

Santos FC - January 23, 2025





Depois de ganhar do Mirassol na estreia do Estadual, o grupo comandado por Pedro Caixinha registrou um empate e uma derrota, com quatro pontos, na segunda posição, atrás do Guarani, que também soma quatro, mas se encontra à frente do Alvinegro Praiano por critérios de desempate.

De outro lado, o Velo Clube é um dos dois clubes que ainda não somaram pontos no Paulistão. Com três derrotas em três partidas disputadas (Noroeste, Corinthians e Red Bull Bragantino), o time do interior paulista se encontra na quarta e última colocação da Chave D.

As equipes se enfrentam no próximo sábado, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).