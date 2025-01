Vasco x Madureira: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

Após três rodadas atuando com um time alternativo, o Vasco da Gama vai estrear seus principais jogadores e o técnico Fábio Carille no Campeonato Carioca. Pela quarta rodada da competição, o time encara o Madureira, na Arena Amazônia, em Manaus, na noite desta quinta-feira. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: o jogo será transmitido pela Band (TV aberta), Premiere (Pay-per-view), além de VascoTV e Canal GOAT (ambos no YouTube).

Com empates diante de Nova Iguaçu, Bangu e Boavista, o Vasco soma três pontos e aparece na nona posição na tabela de classificação. O adversário, por sua vez, é o quinto colocado com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota no retrospecto.