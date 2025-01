Vasco buscou informações sobre atacante angolano com ídolo do Palmeiras

De olho na temporada 2025, o Vasco segue na busca por reforços no setor ofensivo. O Cruzmaltino, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, está de olho no angolano Loide Augusto, que atua no Alanyaspor, da Turquia. O Gigante da Colina, antes de começar as negociações pelo atacante, buscou informações sobre o jogador com Alex, ex-meia e ídolo do Palmeiras, que enfrentou o atleta no futebol turco.

O Vasco teria gostado do que ouviu de Alex, que sinal positivo para o time carioca, alegando que Loide Augusto é um atleta com físico, forte, bom driblador e polivalente, características que se encaixam no futebol moderno.