Udinese encaminha contratação do zagueiro Valentín Gómez, antigo alvo do Cruzeiro

Com apenas 21 anos, Valentín Gómez foi peça fundamental no esquema do Vélez Sarsfield. No time titular desde 2022, o zagueiro atuou 110 vezes e se tornou capitão da equipe, levantando a taça do Campeonato Argentino de 2024. No mesmo torneio, o atleta teve uma média de 9,4 ações defensivas por jogo, segundo o Sofascore.

Valentín Gómez foi o sub-23 com a maior Nota da Liga Profesional 2024! 22 jogos