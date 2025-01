Torcedores do Santos pedem "honra a camisa" após derrota para o Palmeiras

Esse foi o terceiro jogo do Peixe na temporada. Até o momento, a equipe de Pedro Caixinha soma uma vitória, um empate e uma derrota.

O Alvinegro Praiano está em segundo do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro e visita o São Paulo nesta quinta-feira. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Santos volta a campo no próximo sábado, quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).