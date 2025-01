São Paulo x Guarani: tudo o que você precisa saber sobre o duelo pelo Paulistão

O São Paulo recebe o Guarani nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro jogo do Tricolor em sua casa na temporada de 2025 e, por isso, a tendência é de casa cheia neste confronto.

Essa também deverá ser a primeira oportunidade em que o time considerado ideal do São Paulo disputará uma partida oficial. A única aparição dos principais nomes do elenco juntos em campo foi no amistoso do último domingo, contra o Flamengo, nos EUA.

Para essa partida o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Luiz Gustavo, que se recupera de uma fratura no dedo do pé e já havia desfalcado a equipe no confronto com os flamenguistas em Fort Lauderdale.