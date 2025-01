Rios marca nos acréscimos, e Palmeiras vira sobre o Santos pelo Paulistão

O primeiro clássico paulista de 2025 terminou com vitória do Palmeiras. Nesta quarta-feira, o Verdão venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Guilherme colocou os mandantes na frente, enquanto Thalys e Richard Rios buscaram a virada.

Com o resultado, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão em terceiro e quarto, respectivamente.

O Peixe, por sua vez, está em segundo do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro e visita o São Paulo nesta quinta-feira. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.