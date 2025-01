Real Madrid x RB Salzburg: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Champions

Real Madrid: Courtois; Mendy, Raúl Asencio, Rüdiger, Valverde, Bellingham, Ceballos, Modric, Vinicius Júnior, Mbappé e Rodrygo



Técnico: Carlo Ancelotti

Salzburg: Blaswich; Terzic, Dedic, Baidoo, Capaldo, Douath, Bidstrup, Diakite, Gloukh, Yeo e Ratkov



Técnico: Thomas Letsch

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Glenn Nyberg, com os assistentes Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. No comando do VAR, estará Dennis Higler.