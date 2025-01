Passagem de Méndez pelo São Paulo é marcada por pênalti perdido no Paulista; relembre

? Record / Cazé TV / Uol Play... pic.twitter.com/j7FrVeovpA

E o confronto contra o Água Santa mudou a trajetória de Méndez no clube do Morumbi. O jogo, que ocorreu no Allianz Parque, terminou empatado em 0 a 0 e, com isso, a vaga para a semifinal foi decidida nos pênaltis. Nas alternadas, o volante equatoriano perdeu sua cobrança, que era a decisiva, e o Tricolor foi eliminado precocemente do torneio.

Após isso, Méndez perdeu espaço no São Paulo. Rogério Ceni foi demitido do cargo, herdado por Dorival Júnior, que deu poucas oportunidades ao jogador. Ele participou de apenas 13 jogos da equipe no restante do ano.

Sem espaço, o volante foi empestado no início de 2024 ao Elche, da Espanha, mas retornou no meio da temporada. Méndez não conseguiu convencer Luis Zubeldía nos treinos e não ganhou chances de entrar em campo.