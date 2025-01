O São Paulo deve ir com força máxima para o duelo contra o Guarani? Vote!

Zubeldía também conta com o elenco que esteve em Ribeirão Preto no empate sem gols com o Botafogo-SP. Todavia, apenas oito jogadores do grupo são da equipe principal, já que o resto da delegação foi composto por jovens do sub-20.

Cabe agora ao treinador argentino decidir a equipe que irá a campo contra o Guarani. A bola rola para o confronto a partir das 19h30 (de Brasília).