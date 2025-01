Matheus Cunha atrai interesse de Arsenal e Nottingham Forest

Apesar de viver a melhor fase da carreira, Matheus Cunha recusou as propostas de renovação do Wolves. Mesmo tendo contrato até junho de 2026, a equipe buscou antecipar as conversas de renovação com o atacante, que preferiu não aceitar nessa janela de transferências. Segundo a Sky Sports, as críticas de Vítor Pereira não agradaram ao atleta. Além disso, a polêmica do técnico português com o capitão Mario Lemina não caiu bem no elenco.

Interesse dos rivais

Sabendo da situação do atacante brasileiro, Arsenal e Nottingham Forest preparam propostas pelo atacante. Os Gunners precisam suprir as ausências de Gabriel Jesus e Saka, que desfalcam a equipe com lesão. Já o time de Nuno Espírito Santo procura um goleador para manter o time no topo da tabela do Campeonato Inglês.

É especulado que o Nottingham Forest esteja preparando uma oferta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 370,4 milhões) para tirar o atacante do Wolves. Caso confirmado, seria a maior compra da história do bicampeão da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, declarou que tem poucas opções no elenco e o foco do time nessa janela de transferências é um atacante.