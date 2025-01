Lewis Hamilton realiza primeiras voltas em um carro da Ferrari

Além disso, Hamilton, que já havia divulgado sua primeira vez com o famoso macacão vermelho da Ferrari, mostrou ao mundo nesta quarta seu primeiro capacete com a equipe italiana. O acessório é predominante amarelo, com detalhes em vermelho e logo da Scuderia.

Foto: Divulgação / Lewis Hamilton

Hamilton assinou contrato com a Ferrari em fevereiro de 2024. O piloto de 40 anos defendia a Mercedes desde 2014.

Heptacampeão mundial (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020), o britânico estreou na Fórmula 1 em 2007, pela McLaren. Desde então, registra 105 vitorias, 104 pole positions e 202 pódios na carreira em 356 largadas.

Hamilton chega à Ferrari para substituir Carlos Sainz, que defenderá a Williams, e será companheiro do monegasco Charles Leclerc. A equipe italiana não tem um campeão desde 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen. Já na classe dos construtores, os italianos não se sagram campeões desde 2008.