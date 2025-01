John Textor fala sobre futuro técnico de Botafogo

"O nosso orçamento para essa temporada será algo em torno de 60 milhões de dólares (cerca de R$ 360 milhões) na contratação de jogadores. É um investimento bom e claro que temos nossos alvos favoritos, mas nosso maior plano é ser mais forte do que no ano passado. Nosso departamento de observação é bom e temos ótima estrutura. Eles (reforços) não virão juntos, mas, no decorrer do ano, teremos um elenco forte e a meta é que, no início do Campeonato Brasileiro, em abril, tudo esteja certo".

Apesar de um investimento robusto, Textor não promete títulos e pensa na força do time ao invés de taças. "Torneios são imprevisíveis. Nosso objetivo é que o Botafogo sempre esteja entre os três melhores times do Brasil todos os anos por vários anos. E sendo um dos três melhores times do Brasil, você tem muita chance de ganhar a Libertadores, pois o Brasil domina o torneio da América do Sul. Não tenho objetivo de ganhar algo específico e sim, um objetivo de sempre estar entre os melhores e, dessa forma, dá para ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. Quem sabe até o Mundial", concluiu.

Atuando no Campeonato Carioca com reservas, o Botafogo se prepara para a temporada treinando em pré-temporada. A equipe aguarda a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no dia 2 de fevereiro. Além da final nacional, o Glorioso joga a Recopa Sul-Americana contra o Racing, no mesmo mês.