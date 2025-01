Inter leva virada, mas arranca empate contra Guarany na estreia do Gaúcho

Nesta quarta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional visitou o Guarany de Bagé no Estádio Antônio Magalhães Rossel e empatou por 2 a 2. Alan Patrick e Victor Gabriel anotaram os gols do Colorado, enquanto Yan Philippe (2) marcou para os mandantes.

Com o resultado, o Internacional conquistou um ponto e subiu para a primeira posição do Grupo B. Porém, Caxias e Pelotas ainda jogam nesta noite. Assim como o Colorado, o Guarany de Bagé assumiu a ponta de seu grupo, mas São José e Grêmio, outras duas equipes do Grupo A, também entram em campo nesta quarta-feira.

O Internacional retorna aos gramados contra o Juventude, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A bola neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio. No mesmo dia, o Guarany de Bagé visita o Brasil de Pelotas, também pela segunda rodada da competição. Desta vez a partida acontece às 20h, no Estádio Bento Freitas.