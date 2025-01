Giuliano explica saída do Santos e fala sobre próximo passo na carreira

Após uma temporada muito intensa com a camisa do Santos, o meia Giuliano deixou o alvinegro praiano ao fim da última temporada, tendo sua rescisão confirmada apenas neste ano. O jogador de 34 anos explicou os motivos que o levaram a sair do Peixe, clube que segundo ele, levará sempre no coração.

"Foi uma decisão difícil, mas me sinto muito privilegiado de ter feito parte dessa história, dessa reconstrução. Saio de dever cumprido. Fomos vice do Paulistão, devolvemos o Santos para a Copa do Brasil e para a Série A. Entendi que o meu momento no Santos tinha acabado e desejo tudo de bom e do melhor para o Santos, que é um clube que sempre ficará marcado no meu coração", revelou Giuliano.