Giro dos Estaduais: Ceará é superado pelo Náutico na estreia da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, o Ceará visitou o Náutico no Eládio de Barros Carvalho, perdeu por 1 a 0 e largou na lanterna do Grupo B da competição.

Com o revés, o Vozão permaneceu com nenhum ponto somado, na oitava e última colocação do Estadual. Por outro lado, com o triunfo, o Náutico chegou aos três pontos, agora na terceira posição, atrás apenas de CSA e América-RN por critérios de desempate.