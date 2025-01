Giménez brilha, Feyenoord vence Bayern e complica rival alemão na Champions

O jogo

O Feyenoord abriu o placar aos 21 minutos. Smal lançou para Giménez, que dominou com categoria e saiu cara a cara com Manuel Neuer, batendo firme, sem chances para o goleiro do Bayern de Munique.

Na reta final do primeiro tempo, o time alemão perdeu um de seus melhores jogadores do elenco. Alphonso Davies sentiu um incômodo muscular e teve de ser substituído por Raphael Guerreiro minutos antes do intervalo.

E foi justamente o escolhido pelo técnico Vincent Kompany a entrar na partida que acabou tornando a situação do Bayern de Munique ainda mais complicada. Em jogada de contra-ataque já nos acréscimos, Raphael Guerreiro chegou atrasado e acabou derrubando Stengs dentro da área. Na cobrança de pênalti, Giménez não desperdiçou, ampliando a vantagem para o Feyernoord.

No segundo tempo o Bayern voltou a campo determinado a correr atrás do prejuízo, mas a sorte parecia não estar a favor dos alemães. Aos 25 minutos, Leroy Sané teve uma chance na cara do gol, recebendo cruzamento da esquerda e cabeceando livre, mas carimbou a trave ao querer tirar demais do goleiro rival.

Nos minutos finais, em um dos contra-ataques emplacados, o Feyenoord matou o jogo. Aos 43 minutos Igor Paixão deu passe açucarado para Ueda invadir a área, sair cara a cara com o goleiro e tocar no cantinho, assegurando a elástica vitória dos holandeses sobre o Bayern de Munique.