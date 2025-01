Flamengo faz cinco contra o Bangu e enfim vence a primeira pelo Carioca

O técnico Cleber dos Santos promoveu duas mudanças no Flamengo. Cleiton voltou dos Estados Unidos - ele viajou para o amistoso de pré-temporada do grupo principal com o São Paulo - e formou dupla de zaga com Pablo. No ataque, Wallace Yan, autor do gol rubro-negro na derrota para o Nova Iguaçu, na última rodada, ficou com a vaga de Thiaguinho.

O Flamengo tomou a iniciativa do jogo. Lorran, por duas vezes, aos dois minutos e aos três minutos, finalizou, mas a zaga desviou nas duas tentativas. Aos oito minutos, o Fla ficou com um jogador a mais. Alex Moretti, com a sola do pé, acertou o tornozelo de Rayan Lucas e levou o cartão vermelho diretamente.

O Rubro-Negro quase abriu o placar aos 14 minutos. Wallace Yan roubou a bola na área do Bangu e rolou para Guilherme. Ele acertou a trave. Na sequência, após cobrança de escanteio, Lorran emendou de primeira e Victor Brasil fez grande defesa. No novo escanteio, Pablo cabeceou e acertou o travessão.

Aos 25 minutos, o VAR, comandado por Pathrice Wallace Corrêa Maia, recomendou revisão de lance envolvendo Cleiton e Fabinho, entendendo que o zagueiro do Flamengo fez pênalti no atacante do Bangu. Cleiton colocou a mão nas costas do rival. O árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, contudo, não marcou pênalti.