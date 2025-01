Escalação do São Paulo: elenco finaliza preparação para 1º jogo do ano no Morumbis

A escalação do São Paulo para o primeiro jogo do ano no Morumbis deverá contar com força máxima. Nesta quarta-feira, o elenco tricolor encerrou a preparação para o duelo com o Guarani, quinta, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Após a estreia no Estadual com um time alternativo, contando, inclusive, com meninos da equipe sub-20, que se classificou para a grande final da Copinha, o São Paulo terá a oportunidade de, pela primeira vez, colocar em campo o time considerado ideal para a temporada 2025. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para essa partida.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Guarani conta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Lucas, Ferreira e Calleri.