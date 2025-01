Emprestado pelo Racing, atacante Johan Carbonero é anunciado no Internacional

Nesta quarta-feira, o Internacional anunciou a contratação por empréstimo do atacante colombiano Johan Carbonero. O atleta, que pertence ao Racing, assinou vínculo com o clube gaúcho até o final de 2025, com opção de compra.

Carbonero chega ao Colorado para ser mais uma opção pelas pontas. O técnico Roger Machado já possui Wesley, Wanderson e Vitinho para a posição.