Decisivo, Richard Ríos valoriza resiliência do Palmeiras em virada sobre o Santos: "Não desistimos"

O primeiro clássico paulista de 2025 terminou com vitória do Palmeiras. Nesta quarta-feira, o Verdão venceu o Santos de virada, por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Autor de um do gols da equipe alviverde, o meio-campista Richard Ríos valorizou a resiliência dos visitantes.

"Feliz pelo desempenho da equipe. Começamos o jogo atacando, saíamos em busca do resultado desde o início. A gente não desistiu, isso é uma coisa que caracteriza nosso time, nunca desistir até o apito final. A gente foi buscar a vitória, graças a Deus fui feliz no chute", afirmou o colombiano à CazéTV.

Com o resultado, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice-colocado. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão no terceiro e quarto lugar da chave, respectivamente.