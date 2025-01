Corinthians é superado pelo Brasília e quebra sequência de quatro vitórias no NBB

Nesta quarta-feira, pelo NBB, o Corinthians visitou o Brasília na Arena BRB Nilson Nelson e foi superado por 74 a 70.

Com o resultado negativo, a equipe paulista, que vinha de quatro triunfos seguidos, voltou a perder e seguiu na 13ª colocação, com os mesmos 32 pontos e 45.5% de aproveitamento. Do outro lado, o Brasília, apesar de ter continuado em terceiro, alcançou 63.6% de aproveitamento, agora com 36 somados.

O Corinthians retorna às quadras no próximo dia 4, contra o São Paulo, novamente pelo NBB. A partida acontece no Ginásio do Morumbi. Do outro lado, o Brasília duela com o União Corinthians neste sábado, pela Copa 8. O jogo será realizado às 19h30, na Arena BRB Nilson Nelson.