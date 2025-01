Corinthians pode igualar sua maior sequência de vitórias no século XXI; veja

O Corinthians pode alcançar uma marca importante na noite desta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Em caso de vitória, o clube paulista vai igualar sua maior sequência de triunfos no século XXI, com dez.

A equipe alvinegra conseguiu esse feito apenas uma vez no século, na temporada de 2001, quando, somando jogos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, alcançou dez vitórias seguidas. O levantamento é do portal Meu Timão.

Neste momento, o conjunto comandado por Ramón Díaz vem de nove triunfos em sequência, contabilizando o Campeonato Brasileiro da temporada passada (sete) e o Paulista deste ano (dois). A equipe vem de resultados positivos contra Red Bull Bragantino e Velo Clube.