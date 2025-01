Com gols no primeiro tempo, Corinthians vence Água Santa e assume liderança geral do Paulista

O Corinthians venceu o Água Santa por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo foi resolvido ainda na primeira etapa e, com esse resultado, o Timão assumiu a liderança geral do Estadual, com 100% de aproveitamento.

A equipe comandada por Ramón Díaz abriu o placar com Alex Santana e ampliou com João Pedro Tchoca. Ambos foram às redes pela primeira vez com a camisa alvinegra. Já pelo Água Santa, Netinho foi às redes.

Com o triunfo, o Corinthians manteve a liderança do grupo A, com nove pontos, três a mais em relação ao segundo colocado Mirassol, que ainda joga na rodada. O Água Santa, por sua vez, segue na lanterna do grupo C, com a pontuação zerada.