Com gol contra de Fabrício Bruno, Cruzeiro é superado pelo Athletic e pode perder liderança no Mineiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visitou o Athletic Club no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi superado por 1 a 0 e pode perder a liderança do Grupo C. Fabrício Bruno (contra) foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Nesta partida, o Cabuloso não pôde contar com o atacante recém-contratado Gabigol e mais dois jogadores. Além do ex-Flamengo, Fernando Diniz e sua comissão técnica também optaram por poupar os meio-campistas Matheus Pereira e Walace.

Com o revés, o Cruzeiro permaneceu com três pontos e pode terminar a rodada na segunda colocação do Grupo C caso o Vila Nova empate com o Uberlândia. Do outro lado, o Athletic Club alcançou seis pontos, na liderança da Chave B.