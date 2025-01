Com duas expulsões, Corinthians bate Grêmio e será rival do São Paulo na decisão da Copinha

Aos dez minutos da etapa complementar, Luiz Fernando, do Corinthians, chegou forte em Dieguinho, que precisou receber atendimento em campo. Após revisão no VAR, o árbitro aplicou cartão vermelho ao atleta do Timão.

Luís Eduardo, do Grêmio, também deixou a partida mais cedo. O atleta do Tricolor chegou com força excessiva em Talles e, aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu cartão vermelho.