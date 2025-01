City toma virada do PSG após abrir dois de vantagem e fica fora da zona dos playoffs da Champions

O Manchester City perdeu do Paris Saint-Germain (PSG) por 4 a 2 nesta quarta-feira, pela sétima rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, no Parc des Princes. Os gols do triunfo foram marcados por Dembelé, Barcola, João Neves e Gonçalo Ramos. Grealish e Haaland fizeram para a equipe inglesa.

Com o resultado, o City caiu para a 25ª posição, com oito pontos e está fora da zona de classificação para os playoffs. Já o PSG está em 23º lugar, com dez pontos.

O Manchester City volta a campo neste sábado, contra o Chelsea, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia, o PSG enfrenta o Reims, pela 19ª rodada do Francês, no Parc des Princes, às 17h05.