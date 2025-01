Casares revela satisfação com ascensão dos jovens no São Paulo

O São Paulo necessitou do auxílio da base na estreia do Paulistão 2025. Enquanto a maioria do grupo principal estava em pré-temporada nos EUA, vários garotos foram usados no empate de segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa.

A temporada de 2025 começou com um ótimo desempenho da equipe sub-20 do São Paulo. Liderado por Ryan Francisco, o Tricolor alcançou a final da Copinha, que será disputada no sábado contra o vencedor do duelo entre Corinthians e Grêmio.