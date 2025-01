Canobbio prevê boa relação com Mano: "Tivemos boas conversas"

"As conversas (com o Mano) foram boas até aqui. Ele me pediu para atacar os espaços, atuar com intensidade, procurar o espaço livre nas costas da defesa, coisas que sempre faço", disse.

Ciente em relação ao futebol moderno, Canobbio está aberto a realizar mais de uma função em campo. "Estou disponível em qualquer posição", comentou o atleta, contratado junto ao Athletico-PR.